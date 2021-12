8/9

Sono sette i giocatori in doppia cifra per la miglior squadra NBA che ancora una volta deve fare a meno di Devin Booker infortunato e che si gode i 18 punti di Mikal Bridges - coltellino svizzero utile sia in attacco che in difesa. Il fratello di Miles segna un punto in meno di Cam Johnson in uscita dalla panchina: 19 con 4/6 dall’arco; stessi canestri da fuori mandati a bersaglio da Shamet (14 punti). Doppia doppia per Chris Paul (12 + 12) e per Deandre Ayton (17 con 12 rimbalzi). Un lavoro di squadra che permette ai Suns di restare in vetta a Ovest