Oltre a essere uno dei principali candidati al premio di Most Improved Player dell’anno, Miles Bridges è anche in lizza per diventare uno dei migliori schiacciatori dell’intera lega: nel giro di pochi mesi, il talento degli Hornets sta accumulando un bel po’ di highlights entusiasmanti, volando sulla testa dei centri e dei lunghi più atletici che si è ritrovato a fronteggiare. Ospite su ESPN della trasmissione di Richard Jefferson però, Bridges ha confidato il suo prossimo obiettivo - lo scalpo che non vede l’ora di aggiungere alla sua lista: Draymond Green. “È uno di quei giocatori che spero un giorno di colpire al ferro perché continua di continuo a parlare e a provocare. Ogni volta che mi vede tentare una schiacciata prova a fare fallo, per quello spero davvero di riuscire a beffarlo in futuro”. Ci sono un bel po’ di punti in comune tra i due giocatori: entrambi nativi del Michigan e seguiti dalla stessa agenzia (Klutch Sports): “Lui è nato a Saginaw, io a Flint: siamo stati entrambi a Michigan State e abbiamo conosciamo un bel po’ di cose uno dell’altro con cui poterci offendere”. Aggiungere una super schiacciata all’elenco delle cose da ricordare a Green sarebbe in fondo una bella soddisfazione.