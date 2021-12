I Jazz hanno dominato contro Minnesota e vinto con ben 31 lunghezze di scarto il solo secondo tempo della partita in cui hanno travolto i T’Wolves, condannandoli alla quarta sconfitta in fila. Nonostante questo però, Patrick Beverley e Anthony Edwards hanno trovato il modo e l’intenzione di attaccare Rudy Gobert a fine partita, “accusato” di essere stato indicato immeritatamente come il miglior difensore della NBA. L’ex giocatore dei Clippers infatti non ha dubbi: “Se io vengo considerato come il miglior difensore della lega, marcherò sempre il più pericoloso dei miei avversari - a prescindere dalla caratteristiche. Con tutto il rispetto per Royce O’Neale, ma se sfido i Jazz il mio compito sarà quella di tenere a bada Mike Conley, Donovan Mitche e o Bojan Bogdanovic. Se tu invece sei Rudy Gobert e decidi di prendere in consegna Vanderbilt, beh… penso a questo ogni volta che mi dicono che è lui il miglior difensore della NBA”. Parole a cui si aggiungono anche quelle della prima scelta assoluta del Draft 2020: “Ogni volta che punto al ferro contro Porzingis so che non riuscirò a concludere in layup. Discorso diverso con Gobert invece: non è un giocatore che mi impressiona, non so dire perché”. Sarà, ma intanto Utah ha passeggiato contro i T’Wolves.