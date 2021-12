New York-Milwaukee LIVE alle 18 su Sky Sport NBA

Non è un momento favorevole per i New York Knicks, e il calendario non viene loro incontro. Dopo aver disputato le ultime tre partite in trasferta (perdendone due), al rientro nella loro casa del Madison Square Garden li attendono nientemeno che i campioni in carica dei Milwaukee Bucks. I quali, dopo un inizio difficile di stagione per via di infortuni e Covid, si sono rimessi in carreggiata con undici successi nelle ultime 13 partite disputate, godendosi un Giannis Antetokounmpo formato MVP. E proprio per godersi le giocate del miglior giocatore delle ultime Finals è fissato l’appuntamento alle 18 in diretta su Sky Sport NBA per la sfida ai Knicks, i quali saranno privi di Obi Toppin e RJ Barrett, entrambi entrati nel procollo anti-Covid. Milwaukee è alla terza partita di quattro trasferte consecutive ma sta ritrovando il miglior Khris Middleton (sei partite consecutive sopra i 20 punti), mentre New York ha avuto solamente due titolari in doppia cifra nell’ultima tremenda trasferta a Toronto, con Barrett a quota 19 e Julius Randle a 13. Ci sarà bisogno di tutt’altro per tenere testa alla seconda forza della Eastern Conference, e i Knicks hanno bisogno di un successo per riportarsi quantomeno in zona play-in, visto che attualmente si trovano al 12° posto a Est. Appuntamento fissato per le 18 su Sky Sport NBA con il commento in diretta di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.