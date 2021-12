Se l’avventura di Isaiah Thomas ai Los Angeles Lakers avesse un titolo, probabilmente sarebbe “Provaci ancora Isaiah”. Dopo aver girato cinque squadre negli ultimi quattro anni, con diverse apparizioni per la “squadra B” della nazionale americana e un brevissimo passaggio in G-League con 42 punti a segno, l’ex All-Star ha fatto il suo secondo debutto con i Lakers, con i quali aveva già giocato 17 partite nel 2017-18. Dopo aver disputato appena 65 partite nelle ultime tre stagioni (12 a Denver, 40 a Washington e 3 a New Orleans lo scorso anno), IT è stato messo sotto contratto con un accordo di 10 giorni, dandogli la prima possibilità di scendere in campo a Minneapolis contro i T’Wolves. E nonostante fosse una partita in trasferta (per quanto le gare lontano da casa dei Lakers siano sempre piene di tifosi gialloviola sugli spalti) è stato accolto da una standing ovation del pubblico avversario, segno di quanto rispetto ci sia per quella che è la sua storia e il suo passato. “Il momento più bello è stato quando mi hanno applaudito alla mia entrata in campo” ha detto IT dopo la partita, nella quale ha realizzato 19 punti con 5/12 al tiro e 2/6 da tre, anche se buona parte a gara ormai compromessa. “Quei momenti per me significano tutto, perché la gente rispetta quello che faccio e il mio impegno. Penso anche che la mia altezza aiuti: sono una persona normale, la gente si identifica in questo. Sono grato per quello che mi sta accadendo. Non pensavo che sarei tornato a sentirmi così: non ho più limitazioni con il mio corpo, la mia anca è a posto e continuo a sorridere perché mentalmente e fisicamente mi sento alla grande”.