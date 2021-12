È durata poco l’assenza dai parquet NBA da parte di Isaiah Thomas, chiamato dai Mavericks per scendere in campo con Dallas nella partita contro Sacramento: un nuovo esordio, l’ennesimo, per il piccolo grande IT che spera di trovare continuità con i texani, che al momento (come tutti) gli hanno offerto un contratto di 10 giorni

In una stagione così complicata, piena di imprevisti e di roster rivoluzionati, bisogna seguire quella che è la teoria raccontata da coach Jason Kidd per completare il roster ed evitare di farsi trovare impreparati: “Se viene fuori qualche positivo, devi cercare qualche giocatore che sia a disposizione e che sia anche vicino al posto dove stai per andare a giocare”. Per quello ai Mavericks è subito venuto in mente Isaiah Thomas - tornato nella sua Seattle dopo che i Lakers hanno deciso di non rinnovare il suo contratto e non troppo lontano da Sacramento, dove poi ha effettivamente preso parte alla sfide tra Mavericks e Kings. Alla fine per lui sono 13 i minuti in campo con la squadra texana, chiusi tirando 3/8 dal campo con sei punti a referto e circondato da buona parte di compagni che non aveva letteralmente mai visto prima. Nella NBA di oggi, non uno scenario inedito.