L’All-Star di Golden State, lontano dal parquet da oltre due anni e mezzo, è sempre più vicino al ritorno in campo - atteso dagli appassionati NBA e anche da coach Steve Kerr, che non ha dubbi su come utilizzare il suo giocatore: “Appena sarà pronto giocherà titolare, non ci sarà fase di rodaggio o cose simili. Niente panchina: subito in quintetto”

Il rientro non è stato rapido come previsto, ma tutte le precauzioni prese vanno nella direzione del miglior inserimento possibile in campo per Klay Thompson - che oltre due anni dopo la sua ultima partita NBA, ormai conta i giorni che lo separano dall’esordio stagionale. Prima Steve Kerr aveva messo in chiaro di volerlo vedere all’opera prima di tutto al Chase Center - nuova arena dove Golden State gioca da due anni e di cui Thompson non ha mai calcato il parquet; ora invece ha aggiunto un altro particolare non da poco: “Thompson giocherà titolare: non lo metterò in panchina, né cose simili. Quando mi diranno che sta bene fisicamente, tornerà a far parte del quintetto”. Golden State nel frattempo ha pubblicato sui suoi canali social le immagini dell’allenamento della prima squadra a cui è tornato a prendere parte anche Thompson - con un passaggio trasformato in assist da Steph Curry che fa già sognare i tifosi. Un grande attestato di stima nei suoi confronti: anche se Golden State è partita forte ed è una delle migliori squadre NBA, non ci sono dubbi che Klay meriti da subito un posto in quintetto. Perché il vero salto di qualità si può fare solo tornando ad averlo pienamente a disposizione come in passato.