Green spiega come vincere il titolo senza Durant

Non avere più Kevin Durant in squadra è un enorme problema per gli Warriors, inutile girarci intorno: quando ti abitui all’eccellenza e uno dei miglior roster della storia NBA, diventa complicato risalire senza KD e con una caterva di infortuni a limitare lo sviluppo del gruppo. Golden State però ha saputo farlo, senza snaturarsi e continuando a sfruttare saggezza e talento di due giocatori unici come Stephen Curry e Draymond Green (in attesa che anche Klay Thompson torni a disposizione). Il n°23 della squadra di San Francisco ha spiegato che pensare di vincere senza di lui non è semplice, ma che la frase pronunciata quando KD andò via (“Vai pure, faremo bene anche senza di te”), potrebbe diventare realtà prima del previsto: “È una sfida enorme provare a vincere senza Durant, ma ora lo stimolo fondamentale è quello di dimostrare di poter far bene anche senza di lui: siamo ancora una delle squadre NBA più forti e talentuose, dominanti in ogni aspetto del gioco e un gruppo che non ha smesso di avere fame. Ecco qual è la nostra situazione e il motivo per cui possiamo pensare di conquistare il titolo NBA”. Durant insomma è avvisato: sulla costa Ovest la sua ex squadra è pronta a mettergli i bastoni tra le ruote.