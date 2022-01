Lance torna, ne fa 30 e fa impazzire Indianapolis

Quando Rick Carlisle ha chiesto informazioni su Lance Stephenson al suo general manager Kevin Pritchard, la risposta che ha avuto è stata: " Ha un rapporto speciale con i nostri tifosi " E il terzo debutto di “Born Ready” in casa con la maglia dei Pacers non avrebbe potuto essere più memorabile di così: accolto dal boato del pubblico della Gainbridge Fieldhouse al suo ingresso in campo, il 31enne ha vissuto un primo quarto lisergico, segnando 20 punti filati con 8 canestri su 9 tentativi di cui 4/5 dalla lunga distanza . In mezzo c’è stato di tutto, dalla sua classica esultanza suonando una chitarra immaginaria (replicata anche dai suoi compagni in panchina dopo ogni canestro) fino al buzzer beater con cui ha chiuso il primo quarto , mandando nei libri di storia una prestazione pazzesca.

Nella storia dei Pacers non era mai successo che un giocatore segnasse 20 punti nel solo primo quarto, e anche in questa stagione è l’unico ad aver segnato 20 punti in fila per la sua squadra. Stephenson ha poi chiuso con 30 punti, il suo massimo con la maglia dei Pacers, mancando solamente l’appuntamento con la vittoria, visto che i Brooklyn Nets hanno vinto 129-121. Rimane comunque un ritorno in campo memorabile, dopo che il suo primo decadale con gli Atlanta Hawks non era stato di certo notevole: "Ho lavorato per due anni aspettando questo momento. Sono contento di essere a casa" ha detto durante la partita con la tv locale che trasmette le gare dei Pacers. "Sono contento che abbiamo giocato insieme, abbiamo giocato duro e abbiamo fatto i passaggi giusti". Oltre ai 30 punti, Stephenson ha aggiunto anche 3 rimbalzi, 5 assist e 3 palle perse alla sua partita, tirando 12/19 alla fine di cui 4/8 da tre e 2/2 ai liberi in più di 32 minuti in campo. Considerando le tante assenze per Covid in casa Pacers e il record decisamente perdente, ci sarà grande bisogno di lui nel resto del suo contratto — ma se non altro potrà conservare per sempre il ricordo di questa partita memorabile.