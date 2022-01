Dopo una deludente partenza di stagione, gli Atlanta Hawks potrebbero pensare a Ben Simmons per migliorare la propria difesa e la propria classifica. Pur non avendo un All-Star del livello richiesto da Philadelphia (che spera ancora di convincere l’australiano a giocare), gli Hawks potrebbero mettere assieme diversi giocatori per uno scambio interessante, inserendo Cam Reddish o De’Andre Hunter per convincere i Sixers e Danilo Gallinari per far tornare i conti

Manca poco più di un mese alla deadline del mercato prevista per il 10 di febbraio e i Philadelphia 76ers devono rispondere alla domanda che hanno evitato fino a questo momento: davvero vogliono sprecare un anno del prime di Joel Embiid pur di non risolvere la situazione legata a Ben Simmons ? Arrivati a questo punto della stagione è ormai chiaro a tutti che l’australiano non intende scendere in campo con i Sixers , tenendo fede alla sua promessa di non vestire più la maglia di Philly, per quanto la dirigenza speri ancora di convincerlo a tornare in campo con loro. Secondo quanto scritto dal giornalista Marc Stein nella sua newsletter, l’obiettivo numero uno della franchigia rimane infatti quello di reintegrarlo in squadra , e per quanto riguarda il mercato il GM Daryl Morey è molto più preoccupato di sprecare l’opportunità di trovare una vera stella in grado di integrarsi con Embiid cedendo Simmons in cambio di una serie di buoni giocatori incapaci però di far fare il salto di qualità alla squadra. È ben noto che Morey è sempre a caccia di stelle: l’idea è che Simmons venga ceduto solo per un giocatore uguale o superiore a lui , identikit che porta a profili come quelli di Damian Lillard, Bradley Beal o James Harden — tutti però al momento fuori mercato, almeno per quanto ne sappiamo.

L'interesse di Atlanta per Ben Simmons

Lo stesso Stein però sottolinea come gli Hawks debbano essere tenuti d’occhio come una squadra decisamente interessata a Simmons. Finalisti a Est nella passata stagione, ora come ora la squadra di Danilo Gallinari è 12^ a Est con una difesa semplicemente atroce, come sottolineato anche dal General Manager Travis Schlenk che ha fatto intendere in una recente intervista che potrebbero esserci dei cambiamenti. Simmons, perenne candidato al premio di difensore dell’anno, sarebbe ovviamente un’aggiunta fondamentale per migliorare gli Hawks nella propria metà campo, e in attacco ci sono abbastanza tiratori per poter sopperire alle sue ben note mancanze dalla media e lunga distanza, sfruttando invece le sue naturali doti di passatore e il suo atletismo. Ma quale giocatore degli Hawks potrebbe davvero interessare i Sixers? Dando per intoccabili Trae Young e John Collins, il discorso partirebbe come minimo da uno tra De’Andre Hunter (attualmente infortunato) e Cam Reddish, entrambi però da estendere questa estate o da rifirmare nel 2023 (e il monte salari dei Sixers è già alto). Se davvero dovesse concretizzarsi lo scambio nel prossimo mese, poi, potrebbe essere necessario inserire i 20.4 milioni del contratto di Danilo Gallinari, solo parzialmente garantito per la prossima stagione, o i 18 di quello di Bogdan Bogdanovic per far tornare i conti con i 33 milioni dell’accordo di Simmons. Incastri difficili che potrebbero coinvolgere anche una terza squadra: in ogni caso, sarebbe curioso se la prossima squadra di Simmons fosse l’ultima contro la quale lo abbiamo visto in campo, in quella gara-7 persa in casa dai Sixers che tutti ricordano.