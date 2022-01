Memphis fa 10 in fila, Phoenix in vetta a Ovest

2/10

Non basta dunque a OKC un quarto periodo in cui è cambiata per ben dieci volte la squadra in testa al match, merito dei canestri e delle giocatore di uno Shai Gilgeous-Alexander da 32 punti e 8 assist con 13/22 al tiro, a cui si aggiungono anche i 18 e 8 passaggi vincenti di Josh Giddey. Per i Thunder è la quinta sconfitta in fila per una squadra che prosegue il suo percorso di crescita (come dimostrato anche dalle sole cinque palle perse nel match, ulteriore passo in avanti per il roster più giovane dell’intera NBA)

VIDEO | GUARDA I 32 PUNTI DI GILGEOUS-ALEXANDER