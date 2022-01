Banchero continua a dominare: 24 punti e Duke ok

Nel match in cui Duke ritrova per la prima volta da titolare AJ Griffin - freshman recide da due stagioni travagliate causa infortunio e autore di 22 punti, nuovo massimo in stagione - a dominare come sempre è Paolo Banchero; protagonista dell’ennesima vittoria stagionale dei Blue Devils (13-2 il record) e miglior realizzatore al termine di un match segnato a cavallo dell’intervallo lungo da una striscia di 13 canestri da parte della squadra allenata da coach Mike Krzyzewski. Per il talento dal passaporto italiano sono 24 punti con 11/23 al tiro, 2/6 dall’arco e 5 rimbalzi in ben 38 minuti trascorsi sul parquet. Tante le giocate e i movimenti offensivi messi ancora una volta in mostra, come la virata che lo stesso Banchero ha poi rilanciato via social, ridendo della sorpresa del telecronista nel commentare una delle sue tante prodezze: toccherà iniziare invece ad abituarsi alle sue giocate, sempre più frequenti e pronto a proporle anche a livello NBA.