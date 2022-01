Brooklyn travolge Chicago, Lakers ko a Sacramento

2/19

Gli ospiti invece si godo i Big Three che, almeno in trasferta, possono andare in scena in tutto il loro splendore: alla sirena finale sono 27 punti con 7/10 al tiro e 9 assist per un letale Kevin Durant, a cui bastano 30 minuti sul parquet per spazzare via gli avversari. Determinante anche James Harden che ne aggiunge 25 con 16 assist (massimo stagionale) e 5/8 dall’arco, mentre Kyrie Irving è impreciso e chiude con 9 punti in 25 minuti. Basta e avanza però per mettere le cose in chiaro e dimostrare qual è la squadra da battere a Est

VIDEO | GUARDA I 16 ASSIST DI JAMES HARDEN