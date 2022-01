I Dallas Mavericks ci hanno preso gusto: dopo aver fermato a 9 la striscia dei Chicago Bulls, questa notte a Memphis hanno stoppato a 11 anche quella dei Grizzlies, fermando la squadra più in forma della NBA con una super prestazione di Luka Doncic. Lo sloveno ha infatti dominato realizzando una tripla doppia da 27 punti, 12 rimbalzi e 10 assist, suggellando il tutto con un assist pazzesco dietro la schiena per mandare Dwight Powell a schiacciare. Doncic porta così a 40 il numero delle sue triple doppie, la stessa quota realizzata da tutti i giocatori della storia dei Dallas Mavericks messi assieme — una franchigia che ha potuto contare anche su specialisti della materia come il suo attuale allenatore Jason Kidd. Ma non è l’unico record raggiunto da Doncic: nella storia della NBA nessuno era riuscito a realizzare 40 triple doppie prima di compiere 23 anni, età che lo sloveno raggiungerà solo il prossimo 28 febbraio (fosse stato un giocatore di college per quattro anni oggi sarebbe un rookie in NBA, giusto per dare l’idea di quanto sia giovane), superando il record di Oscar Robertson che ci riuscì a 23 anni e 4 giorni. C’è però un cavillo: Robertson rimane irraggiungibile per quanto riguarda il numero di partite necessarie per raggiungere quota 40 triple doppie visto che gliene bastarono 92, mentre Doncic comunque è a 226 gare disputate in carriera.