Booker dice 48 e vince Phoenix, Lakers ok con Utah

ORLANDO MAGIC-PORTLAND TRAIL BLAZERS 88-98 | CJ McCollum, al rientro dopo aver saltato 17 partite a causa di un problema ai polmoni, ritorna in campo e segna 16 punti nel successo in trasferta a Orlando di Portland con 7/13 al tiro in 28 minuti. Per i Blazers è la decima vittoria in fila nei testa a testa contro i Magic (dal 13 gennaio 2017 a oggi) con 21 punti e 22 rimbalzi di Jusuf Nurkic, mentre i padroni di casa che non riescono ad andare oltre i 14 punti a testa dei fratelli Wagner: Franz da 7/18 in quintetto, Moritz da 5/9 in uscita dalla panchina

