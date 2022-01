C’è chi in giro per la lega vede i Golden State Warriors pronti a capitalizzare sulla chance di titolo che si sono creati cedendo i giovani presenti a roster per giocatori pronti a dare una mano subito. Ma internamente questo discorso non sta venendo preso in considerazione, quantomeno per quanto riguarda Jonathan Kuminga. Il rookie scelto con la numero 7 all’ultimo Draft sta convincendo tutti partita dopo partita, tanto che coach Steve Kerr — dopo aver utilizzato Juan Toscano-Anderson, Gary Payton II e Otto Porter Jr. — ha deciso di sostituire l’infortunato Draymond Green mettendo in quintetto proprio Kuminga. "Con Draymond fuori, ci è sembrato un buon momento per far giocare JK con Steph, Klay e Looney" ha detto l’allenatore di Golden State. "È un’ala naturale con grandi dimensioni che può giocare anche da 5 nei quintetti piccoli. Difensivamente può marcare qualsiasi tipologia di giocatore. Vogliamo dare un’occhiata a come si comporta insieme ai titolari… Se lo è meritato". Kuminga ha cominciato la partita contro Detroit prendendosi subito il compito più difficile, quello di marcare Cade Cunningham, ma si è destreggiato bene (al netto di alcuni falli evitabilissimi, chiudendo con 5) e in attacco ha segnato un paio di triple, viatico cruciale per la sua evoluzione. In generale ha chiuso con 12 punti e il suo massimo in carriera da 10 rimbalzi in poco meno di 25 minuti, dopo averne messi 19 nella trasferta precedente a Minneapolis.