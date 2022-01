Joel Embiid si è regalato un massimo in carriera pareggiato realizzando 50 punti contro gli Orlando Magic, mostrando tutto il meglio del suo vastissimo repertorio offensivo. Dopo la partita non si è nascosto davanti alle telecamere: "Quando voglio posso essere come Shaq, oppure come Dirk, oppure una guardia come Kobe o MJ. In attacco posso fare qualsiasi cosa e mixo tutto assieme"

Prima della partita contro gli Orlando Magic, Tyrese Maxey si è avvicinato a Joel Embiid e gli ha chiesto: “Allora stasera chi sarai, Shaq o Dirk?”. Uno scherzo che i due hanno fin dall’inizio dell’anno, complice la convinzione di Embiid di poter essere qualsiasi tipo di giocatore offensivo egli voglia — un mix letale di alcuni dei migliori giocatori della storia del gioco. Ed effettivamente i Magic se ne sono accorti sulla loro pelle: Embiid ha fatto quello che ha voluto in campo, pareggiando il suo massimo in carriera da 50 punti sbagliando solo sei tiri in tutta la partita (17/23) e campeggiando dalla linea del tiro libero (15/17), aggiungendo anche 12 rimbalzi, 2 assist e 3 stoppate nei soli 27 minuti che ha passato in campo (mai nessuno aveva chiuso con 50+10 in così poco tempo). "Quando ne ho voglia posso essere come Shaq, ma sono anche capace di essere Dirk, o una guardia come Kobe o come MJ. Tiro dal palleggio, porto palla, gioco spalle a canestro, tiro su una gamba sola: in campo posso fare qualsiasi cosa". Secondo i dati di Synergy Sports ben 29 dei suoi 50 punti sono arrivati da situazioni di post basso, uno dei dati più alti degli ultimi 10 anni di NBA, ma è evidente che il repertorio di Embiid sia sterminato — rendendolo uno dei migliori giocatori della NBA quando la salute lo assiste come nelle 15 partite, in cui sta viaggiando a 33.1 punti, 10.1 rimbalzi, 4.1 assist di media con il 55% da campo, il 38% da tre e l’84% ai liberi su quasi 12 tentativi a partita in appena 32 minuti di media. Una macchina da guerra offensiva con pochi eguali in tutta la lega.