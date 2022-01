4/20

Dopo essere stato anche al n°6 del ranking di ESPN, Duarte è scivolato più in basso a causa delle prestazioni non brillanti dei Pacers che stanno facendo fatica a Est: non lui in realtà, arrivato già pronto per avere impatto in NBA e in grado di guidare Indiana a successi importanti come quello raccolto a San Francisco contro Golden State senza titolari. Un grande colpo per un gruppo che ha voglia di sfruttare al meglio le sue qualità