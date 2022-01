A due settimane dalla deadline del mercato, i Brooklyn Nets hanno fatto sapere che non intendono nemmeno rispondere alle chiamate che potrebbero arrivare per James Harden. Lo stesso giocatore è convinto di poter vincere il titolo quest’anno con Durant e Irving in campo, ritenendo "inarrestabile" la squadra quando i tre giocano insieme. E vincere l’anello potrebbe essere l’unico modo per i Nets di trattenerlo oltre quest’anno

Come se l’infortunio di Kevin Durant e la presenza part-time di Kyrie Irving non fossero abbastanza, i Brooklyn Nets si ritrovano a fare i conti anche con il caso James Harden . Dopo le tante voci circolate negli ultimi giorni per un suo possibile addio (destinazione Philadelphia) in estate quando sarà free agent, la franchigia di New York ha provato a spegnere i rumors sul nascere: secondo quanto detto da Adrian Wojnarowski di ESPN, i Nets non hanno alcuna intenzione di cedere il Barba entro la deadline del prossimo 10 febbraio . Il motivo è semplice: lo stesso giocatore ha detto e ripetuto a tutti nell’organizzazione di considerare "inarrestabile" la squadra quando può schierare le sue tre stelle , ed è convinto di poter vincere l’anello quest’anno. Poi neanche i Nets possono essere sicuri di poterlo trattenere anche in estate, quando potrà firmare un nuovo accordo, ma vincere il titolo è anche la loro miglior opzione per convincere sia lui che Irving a firmare di nuovo con la franchigia , mantenendo intatto un nucleo che — quando è in campo — ha pochi eguali nella lega.

Nash: "James è felice qui, situazione frustrante per tutti"

Harden: "Io frustrato? Solo perché non vinciamo"

Harden è ovviamente l’argomento principale in casa Nets, specialmente dopo la sconfitta di questa notte contro Denver in cui il Barba è stato tenuto a riposo a seguito degli straordinari fatti contro i Lakers e per un problema muscolare al bicipite femorale. A parlare della sua situazione è stato coach Steve Nash: alla domanda se Harden fosse felice a Brooklyn come il primo giorno in cui è arrivato, Nash ha risposto "James è felice qui, è solo frustrante per tutti perché è un po’ che non giochiamo bene, abbiamo avuto molti infortuni e assenze. Non abbiamo avuto continuità e non abbiamo potuto mettere assieme la nostra miglior pallacanestro: sin dal ritorno del Covid abbiamo giocato in maniera mediocre e abbiamo aspettative più alte. Ma James è felice qui, sicuramente".