Del weekend delle stelle di Cleveland del prossimo 18-20 febbraio sappiamo già alcune cose, ad esempio che il Rising Stars avrà un formato completamente nuovo e i dieci titolari delle due squadre, capitanate da LeBron James e Kevin Durant. Da ieri abbiamo anche un nome nuovo: come anticipato da Shams Charania di The Athletic, Cole Anthony degli Orlando Magic sarà il primo partecipante dello Slam Dunk Contest, che tornerà a essere il "main event" della notte del sabato come in passato. Il playmaker newyorkese ha già partecipato a un paio di gare delle schiacciate a livello liceale nel 2018 e al McDonald’s All-American nel 2019, mostrando tutte le sue qualità come saltatore. Non è chiaro invece se il campione in carica dello scorso anno, Anfernee Simons, tornerà per difendere il titolo conquistato nel 2021: l’ultima volta che il campione in carica si è presentato anche l’anno successivo è stato nel 2016, quando Zach LaVine difese il suo titolo in uno dei più bei Slam Dunk Contest di sempre contro Aaron Gordon.