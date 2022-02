Prima del derby contro i Clippers, coach Frank Vogel si era premurato di elogiare in conferenza stampa quanto stava facendo Carmelo Anthony, uno dei pochi punti fermi di questa martoriata stagione dei Lakers. "LeBron si prende molti meriti per quello che sta facendo nella sua 19^ stagione, ma non abbastanza persone stanno parlando di quello che sta facendo Carmelo. È davvero notevole". Parole che però non hanno portato fortuna al numero 7: dopo un tiro in sospensione sul finire del primo tempo del derby, infatti, il 37enne ha sentito una fitta alla gamba destra e non è più riuscito a rimanere in campo, tornando direttamente negli spogliatoi dai quali non è mai riemerso, chiudendo con 7 punti in 11 minuti. Anthony deve ancora sottoporsi alla risonanza magnetica che darà indicazioni più chiare sull’entità dell’infortunio (attualmente definito come una lesione al bicipite femorale) e soprattutto tempi di recuperi, sui quali non ha voluto sbilanciarsi neanche Vogel, dicendo solo che verrà riesaminato venerdì. Un brutto contraccolpo per i Lakers che devono già fare a meno di LeBron James (fuori per la quinta partita in fila per via di un ginocchio gonfio) e che avevano trovato in Anthony un sesto uomo affidabile, autore di 13.6 punti e 4.2 rimbalzi di media e soprattutto disponibile in 50 delle 53 partite disputate in stagione dei gialloviola, dietro solo a Russell Westbrook. Inevitabile però che ne debba saltare diverse nelle prossime settimane.