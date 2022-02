Dopo un periodo di appannamento, i Golden State Warriors sono tornati ad accumulare vittorie, raggiungendo l’ottava consecutiva con una facile esecuzione dei derelitti Sacramento Kings. Una serata in cui fin dal primo momento la squadra di coach Steve Kerr è scesa in campo con il chiaro intento di mettere in ritmo Klay Thompson: il tre volte campione NBA, a poco meno di un mese dal suo rientro in campo dopo due anni e mezzo di assenza, ha faticato finora a ritrovare il suo tiro, viaggiando con il 40% dal campo e il 33% da tre punti, cifre anomale per un realizzatore del suo livello. Contro Sacramento — la sua vittima preferita, quella a cui ha rifilato 37 punti in un quarto nel 2015 — ha però ritrovato l’antico splendore, segnando tutte le prime sei triple tentate senza errori e chiudendo con 7/9 dalla lunga distanza per 23 punti finali in meno di 24 minuti, i suoi massimi stagionali. Ad azionarlo sono stati soprattutto i passaggi di Steph Curry, che ha assistito le sue prime cinque triple dal campo di cui almeno un paio assolutamente incredibili, facendo passare il pallone di fianco o sopra le teste degli avversari: “Aveva quello sguardo sin dall’inizio, è una gioia da vedere. Dà una spinta enorme a tutta la squadra” ha detto Curry sul suo Splash Brother, in una serata in cui ha chiuso anche lui con 20 punti e 7/11 al tiro.