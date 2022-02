Brooklyn perde la 7^ in fila, vincono Bulls e Cavs

2/14

DETROIT PISTONS-BOSTON CELTICS 93-102 | Quarta vittoria in fila per Boston (la più lunga della stagione) che si gode un Jayson Tatum da 24 punti in 28 minuti - che festeggia così la convocazione all’ASG, in un match che vede i Celtics in vantaggio per 48 minuti e avanti anche di 24 lunghezze. Disastrosa prestazione al tiro da parte dei Pistons - 32.7% dal campo con 34/104 complessivo - che non riescono ad andare oltre i 21 punti a testa per Hamidou Diallo e Saddiq Bey. A fine primo tempo Detroit aveva segnato 31 punti: troppo poco per impensierire gli ospiti

