Obi Toppin re delle schiacciate: buona la seconda

Mancavano forse i nomi più gettonati (i Ja Morant, gli Anthony Edwards, per dirne due) ma di certo non mancavano gli atleti. Quelli nati per schiacciare (Jalen Green e Obi Toppin) e quelli sorprendentemente atletici (Juan Toscano Anderson e Cole Anthony). Ciò nonostante, è giusto dirlo, la gara delle schiacciate dell'All-Star weekend 2022 non passerà certo alla storia come una delle migliori di sempre, interessante forse più per gli spunti fuori dal campo (l'omaggio ai playground newyorchesi di Cole Anthony, che sceglie di eseguire la prima schiacciata con un paio di scarponcini da montagna con cui spesso in inverno si gioca in strada nella Grande Mela, piuttosto che la maglia dedicata al "suo" Messico di Toscano-Anderson) che per quanto fatto poi vedere in alta quota. Anthony non va oltre il 40 alla prima schiacciata e addirittura un deludente 30, il minimo assoluto, alla seconda (fallita), mentre Jalen Green piazza una windmill dopo tanti errori e fa un po' meglio con la seconda (che colleziona un 45). Più bravi Toppin (44 con la prima schiacciata, con palla diestro la schiena e uomo saltato, 46 con la seconda) e Toscano-Anderson, che salta Andrew Wiggins incassando un 44 con la prima e fa segnare un 43 con la seconda. I due totali - 90 per il giocatore dei Knicks, 87 per quello degli Warriors - sono abbastanza per proiettarli in finale.