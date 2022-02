LeBron James ha colto tutti (o quasi) di sorpresa: il suo futuro ai Lakers è tutt’altro che scontato per un semplice motivo - Bronny James e il suo possibile sbarco in NBA nell’estate 2024. Un passaggio cruciale per papà LeBron, disposto a fare di tutto pur di dividere il parquet con lui: nella stagione 2024-25 James avrà già compiuto 40 anni e la sua capacità di essere ancora decisivo sarà tutta da valutare, ma sono diverse le franchigie che hanno iniziato a pensare: “Beh, qualora dovessimo mettere sotto contratto Bronny ci garantiremmo almeno una stagione anche di suo padre in squadra…”. Un passaggio di consegne e di testimone che sarebbe epico e romanzato ben al di là dei semplici risultati sul parquet ottenuti. La domanda dunque resta: chi lo sceglierà? Quale chiamata al Draft verrà spesa per aggiungerlo in squadra? Stando a quanto raccontato da Bleacher Report, Bronny sarà scelto al secondo giro (mancano ancora due anni e tante cose possono cambiare): in caso di crescita potrebbe arrivare al primo giro o addirittura in Lottery? Staremo a vedere, ma le speculazioni sul futuro di papà LeBron sono già partite.