Draymond Green non è un grande fan di Rudy Gobert. Già in passato l'ala di Golden State aveva voluto marcare un differenza tra di lui (miglior difensore della lega 2017) e il centro dei Jazz (miglior difensore della lega 2018, 2019 e 2021). "Credo che quello che fa Gobert in difesa - aveva ammesso - sia incredibile, il modo in cui protegge il ferro è incredibile. Ma la difesa è molto di più di proteggere semplicemente il ferro...", aveva chiosato, a intendere di essere un difensore molto più completo del francese. Una distinzione ribadita in occasione dell'All-Star Game di Cleveland, al quale Green non ha preso parte per un infortunio con Gobert invece regolarmente in campo. Presente come commentatore Draymond è sbottato quando si è sentito paragonato al centro impegnato sul parquet, e a Dikembe Mutombo, per le doti difensive. "Continuate a menzionarmi insieme a lui - ha detto Green - ma non siamo simili". Chiamato a specificare a quale dei due giocatori si riferisse Green ha risposto "L'ultimo che avete citato, e non è Mutombo. Non abbiamo niente in comune". A riprova della non grande simpatia per Gobert nelle settimane precedenti all'All-Star Game Green aveva ricordato ironicamente come qualche stagione fa il francese avesse pianto durante un'intervista per non essere stato selezionato per la partita delle stelle. "Una cosa posso assicurare: se non lo farò quest'anno non mi metterò a piangere, posso garantirlo al 100%. Quello deve essere Rudy... Voglio dire, il ragazzo ha pianto in diretta nazionale quando non ha fatto l'All-Star Game, grazie al cielo ha partecipato ai successivi tre...".