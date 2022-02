LeBron ai Cavs? La possibile trade coi Lakers

Con voci sempre più insistenti di frizioni tra LeBron James e i Los Angeles Lakers, c’è già chi comincia a immaginarsi come potrebbe funzionare un ipotetico scambio per riportare il Re a Cleveland già quest’estate. Eric Pincus di Bleacher Report si è immaginato uno scambio che coinvolge due giocatori dei Cavs ma senza intaccare il loro nucleo di giovani stelle Condividi

Che qualcosa stia succedendo tra LeBron James e i Los Angeles Lakers è ormai acclarato. Le dichiarazioni di James non sono mai rese a caso, e aver sfruttato il suo ritorno a Cleveland in occasione dell’All-Star Weekend per far trapelare che "la porta non è chiusa" a un possibile ritorno ai Cavaliers è più che un campanello d’allarme per i gialloviola. L’insoddisfazione di James per l’immobilismo della squadra durante la deadline del mercato è ben nota, e ha aperto alla possibilità che lasci la California nel prossimo futuro — per alcuni già quest’estate, nonostante la scadenza del suo contratto sia prevista per il 2023 e ci sia la possibilità di estendere ulteriormente il suo contratto per altri due anni al termine di questa stagione. Ma se non estenderà il contratto (o se i Lakers non lo offriranno), allora l’addio diventerebbe pressoché certo.

L'INSODDISFAZIONE DI LEBRON | Che James non sia contento della situazione ai Lakers non è nemmeno un'ipotesi: basta leggere le sue dichiarazioni dopo la pesante sconfitta interna con i Milwaukee Bucks, quando ha ammesso senza girarci intorno che questa squadra non ha i mezzi per vincere il titolo. Un'opinione espressa a chiare lettere anche in privato (e fatta trasparire sui media), ma che non è stata accolta dalla dirigenza Nonostante James si aspettasse dei movimenti alla deadline, i Los Angeles Lakers sono rimasti fermi senza concludere neanche uno scambio. In particolare non hanno voluto sacrificare la scelta al Draft 2027, vale a dire il loro migliore asset a disposizione, puntando tutto sul mercato dei buyout (che al momento però non ha ancora portato firme). Un immobilismo che ha sorpreso tutti, a partire da LeBron e Anthony Davis A incrinare ulteriormente il rapporto tra la dirigenza guidata da Rob Pelinka e le stelle della squadra sono state anche le parole del GM, che ha detto di aver (non) agito alla deadline con il benestare delle sue superstar. Una frase che è stata fortemente negata da ambienti vicini a Klutch Sports, l'agenzia di Rich Paul che cura gli interessi di James e Davis, mostrando la prima crepa di un rapporto finora talmente solido da portarli a decidere diverse mosse dei Lakers, a partire da quella (disastrosa) di Russell Westbrook

Il possibile scambio tra Cavs e Lakers: Sexton, Markkanen e scelte Eric Pincus di Bleacher Report ha sottolineato come per i Cavs sia molto più semplice organizzare uno scambio adesso piuttosto che aspettare e provare a liberare abbastanza spazio salariale nel 2023, per il quale avrebbero bisogno di cedere Lauri Markkanen per ottenerlo. Per far funzionare lo scambio con il contratto di James, che il prossimo anno guadagnerà 44.5 milioni di dollari, i Cavs avrebbero bisogno di scambiare almeno 35.5 milioni di contratti: quello di Kevin Love da 28.9 ci riesce quasi da solo, ma avrebbe poco senso per entrambe le squadre inserirlo nello scambio (e James e Love sono rimasti amici dopo il loro tempo passato insieme a Cleveland). Senza Love, il contratto più facile da scambiare sarebbe quello di Collin Sexton, che sarà restricted free agent quest’estate e vedrebbe di buon occhio una firma con i Lakers, al netto del fatto di essere rappresentato da Rich Paul, agente di James e Anthony Davis (e, pare, anche lui in rotta con i gialloviola).

Completando questa sign-and-trade i Lakers avrebbero un hard cap insuperabile fissato a 153.6 milioni di dollari, ma senza James è improbabile che spendano per arrivare fino a quella cifra — cercando di ricostruire il roster attorno a Davis e Sexton. I Cavs potrebbero inserire nello scambio lo stesso Markkanen e/o anche altri giocatori "di contorno" come Cedi Osman, Caris LeVert, Dylan Windler, Dean Wade e Lamar Stevens se possono interessare ai Lakers, aggiungendo anche una o più prime scelte al Draft. Intoccabili invece i vari giovani come Garland, Allen, Mobley e probabilmente Okoro, i giocatori con i quali James vorrebbe dare un ultimo assalto al titolo.