Via le mascherine, è tempo di indossare le barbe finte. A Philadelphia (finito l'obbligo di indossare le mascherine all'interno del Wells Fargo Center) tanti dei 21.333 tifosi accorsi al palazzo per il debutto in maglia Sixers di James Harden hanno scelto di spendere 5 dollari e sostituire le loro FFP2 con le finte barbe messe in vendita allo store di squadra, marchio di fabbrica dell'ex giocatore dei Nets. Lui ha ricambiato tanta attesa con la solita prestazione di altissimo livello (26 punti, 9 assist e 9 rimbalzi, con 8/13 al tiro e i consueti viaggi in lunetta, dove ha chiuso con 8/10) e tante parole al miele. "Stasera è stato come un film. Splendida atmosfera, sembrava una gara di playoff. Ho sempre avuto grande rispetto per i tifosi di Philadelphia in questi anni, sempre presenti sia nelle vittorie che nelle sconfitte". Di sconfitte, finora, da quando Harden ha raggiunto Joel Embiid nella "città dell'amore fraterno" non se ne sono ancora viste: 3-0 il record dei Sixers, anche perché i nuovi "Big Three" cittadini (Harden, Embiid ma anche uno scatenato Tyrese Maxey) stanno viaggiando a 84.7 punti di media dopo le prime tre gare disputate assieme. Con la squadra terza a Est ma a sola mezza gara di distanza dal secondo posto dei Chicago Bulls, in città si respira grandissimo entusiasmo, come confermato anche dalla presenza a bordocampo di celebrità del calibro del rapper Meek Mill (salutato calorosamente da Harden a fine partita) e del regista M. Night Shyamalan.