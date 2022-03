Oggi è il nuovo volto dei Chicago Bulls, la superstar che mancava dai tempi di Derrick Rose, il giocatore capace di battere alcuni record appartenuti niente meno che a Michael Jordan. DeMar DeRozan non può che essere felice della scelta effettuata di trovar casa in Illinois (e 85 milioni di dollari per un triennale aiutano...) ma è risaputo che in estate l'ex giocatore degli Spurs era stato vicino a trasferirsi a Los Angeles. Sponda Lakers, sì, ma non necessariamente. Se dei colloqui avuti con LeBron James nella sua villa di Brentwood, a Beverly Hills, si sa (quasi) tutto, recentemente Serge Ibaka - nel suo show su YouTube "How Hungry Are You" - ha svelato un retroscena di mercato davvero gustoso: "Che potesse arrivare ai Clippers a un certo punto era davvero una possibilità reale. Ne avevo parlato con Paul George, e stavamo cercando di fare di tutto perché lo scambio potesse andare in porto. Non sto dicendo stupidate, so quello di cui parlo".