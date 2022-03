I Lakers perdono ancora, Philadelphia passa all’OT

1/19

BROOKLYN NETS-NEW YORK KNICKS 110-107 | Non ci vuole un grande sforzo di immaginazione per trovare il motivo per cui i Nets sono tornati a far paura. La terza vittoria in fila della squadra di coach Nash porta la firma indelebile di Kevin Durant, che quando è in questo tipo di serate è semplicemente inarrestabile, guidando i suoi al successo nonostante la resistenza fino all’ultimo dei Knicks. Gli "ospiti" di serata infatti mandano tre giocatori sopra quota 20 con 24 punti per Barrett, 25 per Fournier e 26 per Randle, ma non sono riusciti a evitare la sconfitta

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA