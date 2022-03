Prima dello stop per infortunio di inizio gennaio Draymond Green era tra i favoriti per il premio di miglior difensore della stagione. Dopo aver saltato 32 partite (con la parentesi di 7 secondi in campo nella serata del ritorno di Klay Thompson, che non ha voluto mancare), l'Orso Ballerino è tornato a giocare nella vittoria degli Warriors con Washington 126-112. Green è partito dalla panchina, chiudendo con 6 punti, 7 rimbalzi e 6 assist in 20 minuti, con un ottimo +24 di plus/minus (il miglore della squadra), dimostrando di poter avere subito impatto. E parlando a proposito della corsa al DPOY non si è certo tirato indietro. "Nel periodo che sono stato fuori - ha detto - non so cosa abbiano visto tutti gli altri, ma io non ho visto nessuno consolidare la sua posizione come miglior difensore. Gli altri nomi in corsa per il premio sono Mikal Bridges, Rudy Gobert, Bam Adebayo, Giannis Antetokounmpo, Jaren Jackson Jr e Robert Williams III e tutti tranne Bridges hanno saltato almeno una partita (Adebayo 25 e Gobert 14). "Quando mi guardo in torno nella lega - ha proseguito Green - vedo che Mikal Bridges sta giocando molto bene in difesa e che Jaren Jackson è cresciuto. Ma penso di poter ancora vincere io il premio". Vedremo se il campo, e i voti, gli daranno ragione.