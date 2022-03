Il talento dei Nets, fuori in tutte le gare casalinghe di Brooklyn perché non vaccinato, è entrato al Barclays Center da spettatore per la prima volta nel derby contro i Knicks - dopo il cambio delle regole previste dalle autorità sanitarie di New York. Un'apertura che però non gli permetteva di accedere allo spogliatoio: Irving invece ha fatto visita ai compagni a fine primo tempo, ricevendo per questo una sanzione da 50.000 dollari dalla NBA

I Brooklyn Nets sono stati multati per 50.000 dollari dalla NBA per aver consentito a Kyrie Irving di entrare nello spogliatoio durante l’intervallo lungo del derby vinto contro i Knicks e disputato al Barclays Center. Una decisione che, così come la sua esclusione dai giocatori da schierare in campo, farà certamente discutere: Irving infatti ha deciso di non vaccinarsi ed entrando nello spogliatoio ha violato le regole previste dal distretto di New York (imposizioni a livello sanitario più rigide rispetto a quelle di altre città statunitensi). Sugli spalti sì, ma non in prossimità dei compagni dunque - soprattutto in un luogo in cui per sua natura è più difficile il distanziamento e l’utilizzo della mascherina: questa la logica delle restrizioni imposte ai non vaccinati e che Irving ha dunque infranto, nonostante dal 7 marzo sia nuovamente concesso a tutti l’accesso all’interno dei luoghi chiusi. A chi ha chiesto conto al nuovo sindaco Eric Adams di queste contraddizioni, lui ha risposto in maniera chiara: “Kyrie può giocare già da domani se vuole - basta vaccinarsi”.