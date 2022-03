Green sfida Embiid: "Ci vediamo alle Finals NBA"

Sono due dei personaggi più estroversi e discussi della NBA, oltre a dare un contributo fondamentale alle proprie squadre e a battagliare sotto canestro ogni volta che si incrociano: due campioni anche al microfono, come dimostra il divertente scambio ripreso sui social nelle ultime ore. Embiid prima lamenta i “raddoppi” chiesti da Green ogni volta che lo marca e poi sottolinea: “Io raddoppio su Curry perché non voglio che abbia la palla lui: meglio lasciarla a te, che non sai tirare”

Draymond Green e Joel Embiid, due giganti anche della comunicazione e non solo sul parquet quando si tratta di darsi battaglia sotto canestro. Due All-Star in grado di fare notizia, soprattutto nelle rare volte in cui si ritrovano a discutere uno con l’altro in pubblico: è quanto accaduto durante la registrazione del podcast di Draymond Green che in maniera ironica ha provocato il suo ospite. Uno scambio di battute rilanciato da molti sui social nelle ultime ore e che ha visto entrambi gli All-Star protagonisti in una delle loro doti migliori (oltre alle qualità messe in mostra in campo): il trash talking. Un botta e risposta a favore di microfono e telecamere simpatico, fatto con il sorriso sulla labbra, ma soltanto fino a un certo punto. Andiamo a rileggerne insieme alcuni passaggi:

DRAYMOND GREEN: “Spero sinceramente di incontrarti alle Finals Joel, perché come tu ben sai meglio di chiunque altro, riuscirei a renderti spuntato e inutile per tutta la serie.

JOEL EMBIID: “Oh, è divertente che tu dica una cosa simile: è questo il motivo per cui ogni volta che ci troviamo uno contro l’altro in campo chiedi di continuo aiuto e il raddoppio ai tuoi compagni?”

DRAYMOND GREEN: “È folle quello che dici: non ho mai chiesto il raddoppio a nessuno…”

JOEL EMBIID: “Ogni volta mi ritrovo ad affrontare due avversari: se sei davvero così a bravo a difendere così come dici di essere, non dovresti fare una cosa del genere in campo. Personalmente non ho mai chiesto a nessuno di darmi una mano quando si tratta di difendere il ferro”.

DRAYMOND GREEN: “Chiedo scusa, ma quando capiti nei pressi di Steph Curry coinvolto in un pick&roll, vienimi a dire che quello non è un raddoppio, quando fate i blitz e mettete pressioni a centrocampo a Steph…”

JOEL EMBIID: “Lo faccio solo per assicurarmi che non abbia il pallone tra le mani: voglio che il possesso passi nelle tue perché non puoi tirare. Se dovessi scegliere tra il concedere un’opportunità di battermi a Stephen Curry o a Draymond Green, deciderei di sfidare te ogni giorno”.

La NBA e le sue schermaglie ai massimi livelli quindi, in attesa di goderci le sfide playoff sul parquet: un testa a testa alle Finals NBA tra Golden State e Philadelphia in effetti non sarebbe per niente male.