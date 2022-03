NBA.com, il sito ufficiale della lega, compila regolarmente le proprie classifiche relative ai principali premi di fine stagione , aggiornandole di mese in mese. Tra questi, una delle corse più incerte al momento riguarda il premio di miglior difensore NBA . Il centro degli Utah Jazz Rudy Gobert l'ha vinto in tre delle ultime quattro stagioni, un regno interrotto solo dalla vittoria di Giannis Antetokounmpo nel 2020. E oggi Antetokounmpo e Gobert si ritrovano nella nuova classifica aggiornata di NBA.com, rispettivamente primo e secondo nella corsa al premio 2022. Dietro di loro l'ala dei Phoenix Suns Mikal Bridges (3°) , e poi - in ordine sparso, viene sottolineato - Draymond Green, Jaren Jackson Jr., Marcus Smart , il sorprendente Herbert Jones dei New Orleans Pelicans e Bam Adebayo . Per qualcuno, però - nello specifico il suo compagno agli Heat P.J. Tucker - il lungo di Miami meriterebbe non solo maggior considerazione, ma addirittura il premio - per un motivo per lui molto semplice: "Nella pallacanestro di oggi un centro che possa marcare anche le guardie avversarie è la chiave di tutte le difese , perché permette di aggiustare mille meccanismi e spesso distrugge i piani degli attacchi avversari, costringendoli a fare quello che vuole la difesa invece di attuare il proprio piano-partita".

Perché Tucker sceglie Adebayo: la motivazione

leggi anche

Draymond Green: "Posso ancora vincere il DPOY"

Il valore difensivo di un Adebayo non è ovviamente in discussione, confermato anche da ogni dato statistico (il suo defensive rating, 104.1 punti concessi su 100 possessi quando è in campo) è il migliore dei Miami Heat, che si qualificano come la quarta miglior difesa NBA. Ma Tucker ha un ulteriore motivo per "sponsorizzare" il suo nuovo compagno agli Heat: "Non puoi vincere il premio di miglior difensore NBA se non puoi restare in campo nell'ultimo quarto di una partita, è folle. Basta dare un'occhiata ai quintetti schierati nei minuti decisivi: è lì che si decidono le partite". La frecciatina di Tucker (pur senza nominarlo) è quasi sicuramente indirizzata a Rudy Gobert, il centro dei Jazz hce coach Snyder ogni tanto (soprattutto nei playoff dello scorso anno) ha fatto fatica a tenere in campo nei momenti decisivi, sui finali di partita. Adebayo invece nei quarti quarti resta è una presenza fissa nei quintetti di coach Spoelstra, in campo per 8.4 minuti sui 12 disponibili. Ma difficile che basti, a fine anno, per aggiudicarsi il premio.