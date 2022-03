Non c’era nessuno sugli spalti a Toronto alla sirena finale a godersi la larga vittoria dei Raptors che, in concomitanza con il passo falso dei Cavaliers contro i Bulls, ha regalato alla squadra canadese il sesto posto virtuale a Est che vorrebbe dire accesso diretto ai playoff senza passare dal play-in, dalla sfida contro Brooklyn e tante altre complicazioni. Le oltre 19.000 persone che avevano affollato gli spalti nei primi 18 minuti di partita infatti sono stati fatti evacuare quando, sul finire di secondo quarto, la sfida è stata sospesa a causa delle fiamme che sono divampate all’interno di una delle grandi casse fissate sopra una delle tribune della Scotiabank Arena. Pompieri in campo e addetti alla sicurezza impegnati a indicare l’uscita anche ai tifosi più reticenti, mentre i giocatori sono rimasti più di un’ora in spogliatoio - rientrati con un rapido riscaldamento e di nuovo in campo a chiudere una partita che già in un quarto d’ora sembrava non avere storia (Toronto era già sul +28 al momento dell’incendio). La prossima sfida dei Raptors sarà sempre in casa contro Boston - l’occasione ideale per celebrare la risalita in classifica, sperando che i Celtics non rovinino la festa ai canadesi.