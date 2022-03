Banchero accontentato: sarà Duke-North Carolina

I Tar Heels hanno dominato la cenerentola Saint Peter’s staccando il biglietto per le Final Four del torneo NCAA, dove per la prima volta nella storia affronteranno gli arci-rivali di Duke. La squadra di Paolo Banchero potrà così prendersi la rivincita della sfida di poche settimane fa, presentandosi a New Orleans da favoriti secondo i bookmakers

Negli ultimi 102 anni Duke e North Carolina si sono affrontate 257 volte, trasformando la loro rivalità in quella più accesa e storica di tutto il college basket. Mai però si erano affrontate al torneo NCAA, arrivando al massimo alle semifinali del torneo NIT nel 1971. Almeno fino a sabato prossimo. Con il comodo successo per 69-49 dei Tar Heels contro la cenerentola Saint Peter’s, infatti, le due arcirivali si affronteranno alle Final Four di New Orleans in programma il prossimo weekend, mettendo in palio un posto per la finalissima della notte tra lunedì 3 e martedì 4 aprile. Una partita che è già vista come la più attesa nella storia della rivalità tra Duke e UNC e che in un modo o nell’altro vedrà protagonista Paolo Banchero, stella dei Blue Devils capaci di rialzarsi dopo la pesante sconfitta di qualche settimana fa proprio contro North Carolina in casa (anzi, all’ultima partita al Cameron Indoor Stadium di Mike Krzyzewski). Una sconfitta dopo la quale Banchero senza mezzi termini aveva detto di sperare in un nuovo incrocio contro i rivali, anche se li voleva in finale del torneo della ACC (dove poi hanno perso contro Virginia Tech). In ogni caso è stato accontentato, e ora gli occhi di tutti gli Stati Uniti saranno puntati su una sfida imperdibile.