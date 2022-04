Rudy Gobert è stato votato come miglior difensore NBA in tre delle ultime quattro stagioni : nel 2018, nel 2019 e poi ancora l'anno scorso, nel 2021. L'unico capace di interrompere il suo regno, nel 2020, Giannis Antetokounmpo , che oggi - all'ultimo aggiornamento - è dato in testa nelle previsioni di NBA.com, il sito ufficiale NBA nella sua versione USA. Che appena dietro al greco ovviamente piazza Gobert , seguito al terzo posto dall'ala dei Phoenix Suns Mikal Bridges e poi da altri 5 giocatori (in nessun ordine particolare) tra cui spicca anche il nome della guardia dei Celtics Marcus Smart . Che al riguardo, però, ha le idee chiare. Non si vede soltanto come un difensore da Top 3 NBA: si vede infatti come il miglior difensore NBA, sicuramente più prezioso (nella metà campo dietro) del centro francese dei Jazz.

Smart spiega perché (in difesa) è meglio di Gobert

leggi anche

P.J. Tucker: "Il miglior difensore NBA? È Adebayo"

"Pensateci: una guardia, soprattutto in una squadra che in difesa cambia su ogni pick and roll, e specialmente se fai parte della miglior difesa NBA [106.1 punti concessi ogni 100 punti, ndr], ti devi occupare di ogni singolo avversario. Questo è il punto: se vuoi essere il miglior difensore NBA devi saper marcare ogni avversario, qualsiasi sia il suo ruolo. Non ho nulla contro Rudy [Gobert], ma Rudy non può difendere ogni posizione: io posso farlo e anzi, continuo a farlo. E l'ho fatto molto bene". Una (auto) candidatura forte che probabilmente potrà far poco per proiettare la guardia n°36 di Boston al premio di difensore dell'anno NBA, che una guardia - è giusto ricordare - non vince dal 1996. A riuscirci, per ultimo, Gary Payton.