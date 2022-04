Durant, massimo in carriera amaro: Nets decimi

Per strano che possa sembrare, nella sua ormai lunga carriera Kevin Durant non aveva mai segnato 55 punti in una partita. Il suo massimo erano stati i 54 segnati nel gennaio del 2014 quando ancora vestiva la maglia degli Oklahoma City Thunder, pur vincendo nel frattempo un paio di titoli NBA da MVP delle Finals diventando senza ombra di dubbio uno dei migliori realizzatori nella storia del gioco. Per questo gli provoca particolarmente rabbia aver sprecato una prestazione del genere, perdendo sul campo degli Atlanta Hawks uno scontro diretto importantissimo in ottica posizionamento playoff: con questa sconfitta infatti i Nets scivolano al decimo posto, dietro anche agli Charlotte Hornets con cui avevano perso la scorsa settimana. Dovesse finire così la regular season, dovrebbero vincere due partite consecutive in trasferta per guadagnarsi l’ottavo posto a Est e affrontare la testa di serie numero uno. E Durant ha individuato subito il problema della serata: "Abbiamo commesso un sacco di falli a inizio gara. Li abbiamo mandati in bonus presto in ogni quarto: hanno segnato 37 liberi contro i nostri 14" ha detto dopo la gara. "E non per via degli arbitri, ma perché siamo stati indisciplinati e siamo stati troppo aggressivi. Ha fatto la differenza. Loro hanno tirato col 42% dal campo e col 31% da tre: la nostra difesa è andata bene. Hanno preso due rimbalzi più di noi, dato un solo assist in più… la partita si è decisa sui falli. E non possiamo permettercelo se vogliamo essere una squadra vincente".