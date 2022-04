Klay Thompson si sentiva che sin dal pre-partita avrebbe avuto una grande serata. Con Steph Curry fuori e una striscia di quattro sconfitte in fila, i Golden State Warriors avevano assolutamente bisogno di una vittoria per potersi rilanciare in classifica nella Western Conference, tenendosi alle spalle i Dallas Mavericks e distanziando gli Utah Jazz. Peccato però che i Jazz abbiano dominato la prima parte della sfida del Chase Center, toccando le 21 lunghezze di vantaggio e presentandosi all’ultimo quarto con ancora 16 punti da poter gestire. Da metà ultimo quarto in poi però si è acceso Klay Thompson, che ha realizzato quattro triple decisive all’interno di un parziale di 18-0 per ribaltare la partita e dare la vittoria ai suoi, chiudendo alla fine con 36 punti di cui 24 nel solo secondo tempo. “Nel primo non ero andato bene, ma ho continuato a tirare e alla fine me ne sono entrati alcuni semplicemente ridicoli” ha detto Thompson dopo la gara, rivelando il segreto della rimonta. “Quando vedi Gobert stare indietro sui blocchi, è solo una questione di sistemare i piedi, alzarti e tirare. Sono tiri facili” ha aggiunto, lanciando una frecciata al Difensore dell’Anno in carica (nonché rivale di Draymond Green per il premio di quest’anno, tra gli altri).