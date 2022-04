Embiid: "Se non vinco l'MVP allora mi odiano"

Dopo l'ennesima prestazione sensazionale da 44 punti e 17 rimbalzi nel successo contro Cleveland, Joel Embiid ha detto la sua sulla corsa al premio di MVP: "Se arriva, bene. Se non arriva, non so cos’altro dovrei fare. Penserei che mi odiano. È come se lo standard per quelli a Philadelphia o per me sia diverso da quello per tutti gli altri"

Siamo entrati nell’ultima settimana di regular season e la corsa per il premio di MVP è più accesa che mai. Sera dopo sera Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid — giusto per citare i tre che sembrano maggiormente accreditati — si scambiano prestazioni sensazionali da una parte all’altra degli Stati Uniti, rendendo la corsa al premio di Most Valuable Player una delle più combattute di sempre. Anche questa notte la stella dei Philadephia 76ers ha chiuso una prova clamorosa da 44 punti e 17 rimbalzi nella vittoria (contestata) sul campo dei Cleveland Cavaliers, la sua undicesima partita stagionale da almeno 40+10 (solo Russell Westbrook e Moses Malone meglio di lui in singola stagione, entrambi MVP a fine anno). Per lui un dominio sui due lati del campo con 12/26 al tiro, 17/20 ai liberi e 5 stoppate, con tre triple a segno e tre assist in 38 minuti di gioco in back-to-back. "Se arriva il premio, benissimo" ha detto Embiid dopo la gara. "Se non arriva, non saprei cos’altro dovrei fare. Penserei che mi odiano. È come se lo standard per quelli di Philadelphia o per me fosse diverso da quello per tutti gli altri".