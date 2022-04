Lee Anderson, il patrigno di Zion Williamson, ha riaperto le discussioni e riacceso l’attenzione attorno al nome del figliastro dopo essersi detto fiducioso del fatto che la prima scelta assoluta al Draft 2020 potrebbe essere a disposizione di New Orleans prima del termine della stagione. Un ritorno ormai insperato da parte dei tifosi dei Pelicans che tuttavia sarebbero felici di vederlo in azione dopo i tanti mesi trascorsi in infermeria, provando a mettere a posto un piede fratturato e poi operato: “Credo che lui giocherà e sono certo che se lo chiedeste a lui, risponderebbe allo stesso modo”, ha sottolineato Anderson. “Mancano soltanto un paio di partite, con New Orleans che gioca per conquistare l’accesso al play-in: lui sarebbe un’aggiunta fondamentale per i Pelicans, un valore in più su cui fare affidamento. Averlo in campo è fondamentale per New Orleans. Io mi aspetto che lui giochi”. Di parere un po’ più mite (e meno certo) invece è stato coach Willie Green, che è riuscito a rimettere in piedi una stagione complicatissima per la franchigia della Louisiana: “Si sta allenando in palestra con i compagni, gioca anche i tre contro tre e la sua condizione è in crescita: vedremo cosa fare con lui”. Tirare fuori dalla manica l’asso Zion, da schierare nelle partite di play-in, sarebbe uno spauracchio tutt’altro che semplice da affrontare sia per San Antonio, sia per quelle squadre che eventualmente verranno dopo.