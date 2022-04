Matisse Thybulle non sarà in campo nella sfida contro i Raptors: una defezione che, più che per la marginale sfida di regular season, preoccupa non poco i Sixers in vista di un potenziale incrocio playoff con Toronto - che mantiene rigide le regole anti-COVID e non permette ai giocatori non vaccinati di scendere sul parquet. Una bella grana da risolvere per Philadelphia