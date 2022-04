Infortunio al ginocchio per Capela, c’è ottimismo

Gli Atlanta Hawks hanno perso Clint Capela per un’iperestensione al ginocchio al termine del primo tempo della sfida ai Cleveland Cavaliers, ma c’è ottimismo per averlo in campo ai playoff. Se ne saprà di più dopo la risonanza magnetica prevista per sabato

La stagione degli Atlanta Hawks si sarebbe potuta concludere nel peggiore dei modi a metà della partita da dentro-o-fuori contro i Cleveland Cavaliers, sotto in doppia cifra per buona parte del primo tempo e privi di un titolare per tutta la ripresa. Clint Capela, infatti, sul finire del primo tempo ha commesso fallo su Evan Mobley per impedirgli di segnare, ma si è visto arrivare il giovane avversario sulla gamba destra, subendo una brutta torsione verso l’esterno. Il centro svizzero si è immediatamente accasciato a terra ed è stato portato fuori a braccia dai compagni senza più rientrare in campo nella ripresa, ma dopo le analisi iniziali ci sono buone notizie: la squadra ha definito l’infortunio come un’iperestensione del ginocchio, ma c’è ottimismo che non abbia subito un danno grave ai legamenti, secondo quanto riportato da ESPN. Se ne saprà di più dopo la risonanza magnetica prevista per la giornata di sabato, ma non è esclusa la possibilità che sia in campo per la serie contro i Miami Heat.