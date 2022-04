Warriors, il nuovo quintetto che fa paura alla NBA

“È un pessimo segnale per i nostri avversari quando iniziamo a macinare canestri: questa è davvero la primissima volta che giochiamo tutti insieme e non sappiamo dove possiamo arrivare”. Parole tutt’altro che rassicuranti per i Denver Nuggets e più in generale per l’intera NBA: Klay Thompson non nasconde infatti la gioia e l’entusiasmo di far parte di una squadra che spera di poter sorprendere e giocare più a lungo possibile in questi playoff. “Siamo una squadra letale”, aggiunge Jordan Poole - uno dei nuovi componenti dell’ultima versione del “Death Lineup” Warriors; che da anni ormai fa dello small-ball e dalla contemporanea presenza sul parquet di Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green i suoi punti di forza. Prima c’erano Andre Iguodala e Harrison Barnes, al posto del quale dopo la debacle 2016 è arrivato addirittura Kevin Durant. Ora nella nuova versione i componenti sono Andrew Wiggins e Jordan Poole: il risultato? Golden State è tornata a essere una delle squadre da battere.