HIGHLIGHTS NBA

Warriors e Phila sul 2-0, Dallas pareggia la serie

Tre vittorie casalinghe nella notte dei playoff NBA. I Dallas Mavericks si riportano in parità nella serie contro gli Utah Jazz grazie ai 41 punti di Jalen Brunson per sopperire all’assenza di Luka Doncic. Nessun problema invece per Philadelphia e Golden State: i Sixers hanno regolato Toronto con i 31 punti e 11 rimbalzi di Joel Embiid, gli Warriors hanno travolto Denver con 34 punti in 23 minuti di Steph Curry e i 50 della coppia Poole-Thompson. Entrambe le serie sono ora sul 2-0

DALLAS MAVERICKS-UTAH JAZZ 110-104 (SERIE 1-1) | Dopo il 9/32 da tre punti di gara-1, i Dallas Mavericks ritrovano la mira dalla lunga distanza e rimontano da -10, pareggiando la serie contro gli Utah Jazz. Merito di una frazione finale da 33-23 per i padroni di casa, che anche senza Luka Doncic (le cui condizioni sono in miglioramento) riescono a punire le scelte difensive degli avversari, in particolare con una serata da 22/47 da tre punti — nuovo record di franchigia ai playoff

A "fare il Doncic” ci pensa Jalen Brunson, che firma il suo massimo in carriera in post-season da 41 punti con 8 rimbalzi e 5 assist, tirando 15/25 dal campo di cui 6/10 dalla lunga distanza. Ancora meglio di lui, almeno da tre punti, fa Maxi Kleber: dopo aver anticipato al suo compagno di squadra Dorian Finney-Smith che avrebbe "lasciato andare almeno 10 triple”, il tedesco ha fatto ancora meglio mettendone 8 delle 11 tentate per 25 punti finali, dando una grossa mano ai Mavs per riportarsi in parità nella serie