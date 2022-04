In quello che potrebbe essere uno dei punti di svolta della serie, della stagione di Phoenix e forse dell’intera annata NBA, Devin Booker è stato costretto ad alzare bandiera bianca a metà terzo quarto della sfida persa dai Suns in casa contro i Pelicans che hanno portato la serie sull’1-1. L’All-Star di Phoenix è stato fermato da un infortunio al tendine del ginocchio destro dopo un testa a testa in transizione con Jaxson Hayes - lasciando subito il parquet e dirigendosi in spogliatoio per farsi controllare. Il modo peggiore di dar seguito a un primo tempo che invece era stato perfetto al tiro, chiuso con 31 punti a referto senza che la difesa di New Orleans riuscisse a trovare un modo per limitarlo. L’impatto a livello emozionale ha pesato non poco sul match - nonostante, nel momento in cui Booker ha lasciato il campo, Phoenix fosse già sotto 77-74: coach Monty Williams ha spiegato in conferenza stampa che la situazione verrà valutata nelle prossime ore, ma c’è chi evoca precedenti tutt’altro che gradevoli in vista di gara-3 in programma venerdì notte. In passato infatti, nei tre precedenti infortuni sempre al ginocchio, Booker è stato costretto a saltare almeno due partite: un’eventualità che complicherebbe non poco la qualificazione per Phoenix.