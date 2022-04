Sembrava sicuro il ritorno di Ben Simmons per gara-4, con i suoi Nets disperati e sotto 0-3 nella serie contro Boston. Un ritorno che - per l'ex giocatore di Philadelphia - avrebbe voluto dire anche esordio con Brooklyn. Rimandato, però - fanno sapere da New York - dopo che il giocatore è tornato ad accusare problemi alla schiena dopo le ultime sessioni di allenamento. E allora niente Simmons in gara-4, anche se "rimandare" un esordio - in questa situazione di punteggio della serie - potrebbe voler dire rimandarlo alla prossima stagione, se i Nets dovessero perdere anche gara-4 contro i Celtics. Una decisione che ad esempio è piaciuta pochissimo a Reggie Miller, ex leggenda degli Indiana Pacers e oggi commentatore TV: "Dai, su! Fuori anche per gara-4 dopo che si era detto che avresti debuttato. Questo ragazzo ha ZERO fuoco competitivo", accusa Miller via Twitter, facendo notare come se c'è una chance di tornare a giocarsi la qualificazione quella passa (ovviamente) da una vittoria nella gara di lunedì notte, la quarta della serie.