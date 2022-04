Giunto al termine di una storica seconda stagione da protagonista e probabilmente anche da MVP, Nikola Jokic è stato costretto ad alzare bandiera bianca nonostante le sue mostruose prestazioni contro Golden State. Nella conferenza stampa di fine gara però l’attenzione era già rivolta al futuro, all’estate e alla possibilità di firmare la più ricca estensione contrattuale della storia NBA : un accordo potenzialmente da 254 milioni di dollari per cinque anni, stando ai calcoli fatti da Bobby Marks di ESPN. “Mi piacerebbe, ovviamente, ma non è qualcosa che spetta a me decidere”, commenta il diretto interessato, che mai ha messo in discussione la sua permanenza in Colorado. Se l’offerta sarà davvero quella, la accetterò con grande piacere perché adoro questa squadra. Mi piace lavorare al fianco delle persone che compongono lo staff, sono in ottimi rapporti con tutti - dalla dirigenza alla proprietà, fino agli ultimi componenti dello staff”.

Non potevano poi mancare anche riferimenti alla corsa al titolo di MVP, che Jokic vive con la sua consueta modestia: “Sinceramente, non ho mai fatto sogni particolari a riguardo. È qualcosa che, qualora dovesse arrivare per la seconda volta consecutiva, sarebbe un’enorme soddisfazione per me. Un traguardo che probabilmente farebbe sì che il mio nome resti per sempre nella storia. Se invece dovessero premiare altri, non me ne farò una malattia… sarebbe bello, ma quello che succede, succede”. Parole che, se pronunciate da lui, risultano più che credibili (visto il personaggio) - sconsolato all’idea di non aver potuto esprimere tutto il potenziale di squadra a causa delle pesanti assenze di Michael Porter Jr. e di Jamal Murray: “Non sappiamo dove possiamo arrivare a causa degli infortuni: il nostro talento ci permetterà di vincere? Non lo so, ma come avete visto anche mettere insieme dei super team pieni di All-Star non è la soluzione giusta per vincere”.