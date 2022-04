10/11

Sarà una lunga estate di riflessioni in casa Jazz, che per il secondo anno in fila vanno a casa in una gara da dentro o fuori in cui hanno toccato la doppia cifra di vantaggio (12 lunghezze questa volta). Alla sirena finale sono 23 punti per Donovan Mitchell, miglior realizzatore dei suoi che non tenta neanche una conclusione negli ultimi sei minuti di gioco: oltre ai suoi bersagli ci sono 19 punti di Bojan Bogdanovic e 15 in uscita dalla panchina di Jordan Clarkson. Troppo poco, come sempre è accaduto negli ultimi anni ai playoff per Utah