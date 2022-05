Anche Miami perde pezzi: niente Lowry in gara-1

Un problema al bicipite femorale sinistro: è questo che sta costringendo ai box Kyle Lowry, uscito per infortunio durante la terza sfida della serie poi vinta 4-1 contro Atlanta e ancora non del tutto recuperato. Dal 22 aprile la situazione è migliorata, ma non in maniera definitiva: coach Spoelstra ha sottolineato che il giocatore degli Heat sta proseguendo il suo percorso di recupero, ma certamente non sarà della partita nella sfida d’esordio contro i Sixers. “Non abbiamo ancora indicato una possibile data del rientro: ogni giorno in palestra riesce a fare passii in avanti, ma abbiamo tanti ragazzi pronti a sostituirlo al meglio in questa prima parte della serie”. Il fastidi al ginocchio destro di Jimmy Butler invece pare essere superato, in un momento della stagione in cui la lista dei giocatori detti “questionable” - in dubbio a causa degli acciacchi - diventa sempre più lunga. Non è però questo il momento di tirarsi indietro: tutti sono pronti ad andare oltre infortuni e dolori di sorta. Anche Lowry, non appena sarà possibile rimettere piede sul parquet.